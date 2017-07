LG Q6 : la version mini du LG G6 est enfin officielle !

Ce mardi, LG a dévoilé son nouveau smartphone milieu de gamme, le LG Q6. Celui-ci reprend le design du LG G6, mais avec des performances moindres et un prix nettement plus attractif.

En février dernier, lors du Mobile World Congress, LG avait créé la surprise avec son G6. Celui-ci disposait en effet d’un très large écran qui occupait 78 % de la surface du smartphone. Un format borderless qui a depuis également été adopté par Samsung avec son Galaxy S8 et qui pourrait être repris par Apple pour le prochain iPhone, ou Google pour les futurs Pixel. Cependant, ce choix de design était jusqu’alors réservé aux smartphones hauts de gamme, du moins jusqu’à ce mardi.

LG a en effet dévoilé son nouveau smartphone milieu de gamme, le LG Q6. Il s’agit en fait du smartphone identifié jusqu’à présent comme le G6 Mini. Le LG Q6 est équipé d’un écran Full HD de 5,5 pouces occupant 79 % de la surface de l’appareil, au ratio 18:9. Il est doté du processeur Snapdragon 435 de Qualcomm, de 3 Go de RAM, 32 Go de stockage avec port microSD et d’une batterie de 3000 mAh. Du côté de la photo, le smartphone peut capturer des clichés de 13 mégapixels avec l’appareil principal et 5 mégapixels en grand-angle avec l’appareil frontal, pour les selfies.

Parmi les quelques lacunes regrettables de ce LG Q6, on peut cependant noter l’absence de lecteur d’empreintes digitales, malgré la présence de la reconnaissance faciale, ou le choix du micro-USB aux dépens d’un port USB-C.

Le LG Q6 sera disponible à la mi-août en France dans deux coloris : bleu platine ou noir. Le tarif n’a pas encore été officiellement, mais il sera largement inférieur à 400 euros, nous a indiqué LG.