[Promo] Le LG V20 à 310 €

Même s'il n'est pas officiellement distribué en France, le LG V20 est un smartphone performant, proposé à seulement 309,99 € sur Ebay.



Le LG V20 fait partie de la famille des phablettes, arborant un écran principal QHD de 5,7 pouces (1 440 x 2 560 pixels). Ce dernier est complété par un petit écran, placé juste au dessus, qui affiche 160 x 1060 pixels sur 2,1 pouces. Celui-ci peut fonctionner lorsque l'écran principal est en veille, ce qui permet d'accéder en permanence aux notifications ou d'afficher des raccourcis pour accélérer le lancement de l'appareil photo par exemple. Ces deux écrans exploitent la technologie IPS.



Une autre particularité du LG V20 réside dans l'utilisation de l'aluminium, qui procure au boîtier une grande résistance aux chocs (il est d'ailleurs certifié MIL-STD 810G, gage que les chutes de 1,2 m ne devraient pas poser de problème).



Le V20 fonctionne sous Android 7 et ne manque pas de puissance, grâce à son processeur Snapdragon 820, épaulé par 4 Go de mémoire vive et 64 Go d'espace de stockage. Le tout est complété par une batterie de 3 200 mAh et un port USB de type C.



Côté photo, il est équipé de trois capteurs photo. Les deux placés à l'arrière permettent de réaliser des clichés en 16 mégapixels et 8 mégapixels en grand angle (135 degrés). Le capteur frontal, pour les selfies, a une définition de 5 mégapixels. Les vidéos, quant à elles, peuvent être réalisées en Full HD ou en 4K.



Enfin, grâce à l'utilisation de quatre DAC, le V20 vous permet de profiter au mieux des fichiers en haute définition audio, pour peu que vous possédiez un casque adapté.







>>> Lire : Comparatif : quels sont les meilleurs smartphones ?

Les marchands proposent une multitude de bonnes affaires, mais ce sont nos dénicheurs de bons plans habituels qui font le tri et qui les sélectionnent pour vous. Ces bons plans partenaires seront toujours signalés. Voici notre bon plan partenaire du jour.