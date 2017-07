LG : le V30 sera présenté officiellement le 31 août

Alors que le smartphone fait parler de lui depuis plusieurs mois déjà, LG a lancé ce mercredi une invitation pour la présentation officielle de son V30. Celui-ci devrait être annoncé le 31 août prochain, lors de l’IFA de Berlin.

Si LG compte essentiellement sur sa gamme G pour les smartphones hauts de gamme et la gamme Q pour l’entrée de gamme, le constructeur coréen ne semble pas avoir oublié les smartphones estampillés V. À l’instar du LG V20, qui disposait d’un double écran en façade, cette gamme de smartphones met en avant l’innovation pour le fabricant. Un état d’esprit qui devrait être toujours présent avec le LG V30, qui devrait être officiellement présenté le 31 août à Berlin. Sur son blog coréen, le constructeur a en effet publié une invitation pour le 31 août à 9h du matin, à Berlin. « L’invitation a été conçue en forme de lettre V à l’aide de lumière reflétée dans un smartphone avec un écran au format 18:9 », précise LG. De quoi laisser clairement entendre qu’à l’instar du LG G6 ou du LG Q6, le LG V30 disposera lui aussi d’un écran borderless au format 18:9.

On ignore encore les caractéristiques officielles du LG V30. Il y a quelques semaines, le journaliste Evan Blass suggérait que le smartphone pourrait être équipé d’un clavier coulissant avec un second écran en dessous de l’affichage principal. En avril, le site coréen The Investor affirmait quant à lui que le V30 serait équipé d’un écran incurvé, à l’instar du Samsung Galaxy S8. Enfin, selon le site Android Pure, le smartphone serait le premier du constructeur à être doté d’un processeur Snapdragon 835, le plus puissant conçu par Qualcomm. Le G6 avait quant à lui été largement critiqué pour la présence du Snapdragon 821 et le retard par rapport à la concurrence du Galaxy S8, dévoilé quelques semaines plus tard.

On devrait en savoir plus sur le LG V30 le 31 août prochain, lors de l’IFA, le grand salon high-tech de Berlin.

