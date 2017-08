Smartphone : LG annonce un écran incurvé pour son futur V30

Le V30 sera présenté officiellement le 31 août à Berlin

Après plusieurs semaines de rumeurs, LG en dit finalement un peu plus sur son prochain smartphone haut de gamme, le V30. La firme coréenne a en effet publié un communiqué à son sujet ce jeudi… sans jamais citer son nom.

>>> Retrouvez notre sélection des meilleurs smartphones

« Le nouveau smartphone vedette de LG Electronics sera le tout premier mobile au monde à se doter d'un écran OLED plastique FullVision ». C’est ainsi que débute le communiqué de presse envoyé ce jeudi par LG à propos de son prochain smartphone haut de gamme. Le constructeur y met essentiellement en avant ses écrans FullVision, qui équipent les LG G6 et LG Q6, ainsi que l’intérêt du format 18:9 pour avoir de grands écrans borderless qui occupent plus de 78% de la surface du smartphone.



Cependant, on y apprend également que le prochain smartphone haut de gamme de LG sera non seulement FullVision, mais également incurvé grâce à un affichage OLED plastique (P-OLED), « pour offrir un design plus ergonomique et optimiser la prise en main ». Enfin, LG affirme que son « nouveau smartphone » n’affichera rien de moins qu’une définition QHD+ de 1440 pixels par 2880, la même que sur le LG G6.



Si LG ne précise jamais le nom du smartphone en question, il devrait selon toute attente s’agir du V30. Le constructeur compare en effet à plusieurs reprises ce futur appareil à son prédécesseur : « Le logo LG apparait dorénavant à l’arrière du téléphone, les bords supérieurs et inférieurs diminuant de 20% et 50%, respectivement, comparés au V20 ». Le LG V30 devrait être présenté officiellement lors de l’IFA de Berlin, à la fin du mois et pourrait bénéficier d’un processeur Snapdragon 835.