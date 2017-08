Smartphone : le LG V30 se dévoile en photo avant l'heure

Le journaliste Evan Blass, plus connu sous le pseudonyme de Evleaks, vient de publier sur son compte Twitter un rendu de très bonne qualité de l’apparence du prochain smartphone de LG, le V30. Grâce aux images qu’il a publiées, on peut précisément voir à quoi va ressembler ce smartphone sous plusieurs angles.

On peut ainsi constater que l’écran secondaire semble avoir été abandonné. Celui-ci était la caractéristique principale de la gamme V. LG a préféré s’orienter vers un écran sans bordures au ratio 18:9. On pourrait ainsi le comparer à un grand LG G6, avec écran incurvé. De plus, comme de plus en plus de smartphones, il possède un lecteur d’empreintes à l’arrière et n’a pas de bouton de façade.

D’autre part, le dos du V30 a un aspect plutôt homogène. On y trouve l’appareil photo à double capteur avec ouverture à f/1,6 suite à la confirmation du groupe de cette information. Cette amélioration devrait permettre aux utilisateurs du V30 de prendre des photos de bonne qualité même en faible luminosité.

Enfin, ce smartphone devrait posséder un écran de 6 pouces avec une définition de 2880 x 1440 pixels. LG le confirmera lors de la présentation officielle mais le processeur embarqué devrait être un Snapdragon 835 avec 6 Go de RAM et une batterie d’une capacité de 3200 mAh. Le LG V30 devrait être annoncé officiellement 31 août, à l’IFA 2017.