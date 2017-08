LG veut révolutionner la photo en basse lumière

Si le fabricant coréen LG reste fidèle à ses habitudes, son nouveau haut de gamme LG V30 devrait être présenté à l’IFA de Berlin vers fin août/début septembre prochain. Afin de dissiper les rumeurs qui vont déjà bon train, la firme a commencé à livrer les premiers détails techniques sur son prochain modèle, en annonçant au début de ce mois que le V30 sera équipé d’un écran OLED 6 pouces.

Cette semaine, la marque lève le voile sur les caractéristiques photographiques de l’appareil. En effet, la firme de Séoul annonce une ouverture à f/1,6 pour l’objectif principal. Une première puisqu’il s’agit de la plus petite ouverture jamais vue sur un smartphone ! Comparativement, le Samsung Galaxy S8 a une ouverture de f/1.7, les iPhone 7 et 7 Plus de f/1.8 tandis que les Google Pixel et Pixel XL disposent d’une ouverture de f/2.0.

Plus de lumière absorbée et meilleure correction des défauts optiques

Cette plus petite ouverture f/1.6 pour l’un des deux modules photo du V30 a pour but de laisser passer plus de lumière (de l’ordre de 25 % par rapport au f/1.8 du V20 ou du G6) et devrait donc décupler la qualité des images capturées en basse luminosité. Et l’amélioration de l’expérience photo va encore plus loin, puisque l’objectif principal sera doté d’une lentille en verre « LG Crystal Clear lens » capable de reproduire plus fidèlement les couleurs. Enfin, LG affirme avoir réussi à supprimer 1/3 de la distorsion constatée sur les photos grand-angle capturées avec le V20.

Les ambitions de LG Mobile pour faire de ses hauts de gamme des photophones ultra performants se confirment avec ces nouvelles révélations. Cependant, il convient de rappeler que la qualité de la photographie par smartphone repose sur davantage de paramètres que la taille d’ouverture ou le matériau de la lentille. La qualité de capture des couleurs, la réduction du bruit, la stabilisation des prises de vue…, sont autant de caractéristiques déterminantes.

Ce sont là les seules informations officielles qui ont filtré sur le LG V30, mais si on en croit les rumeurs, le smartphone pressenti pour être une exclusivité US, serait propulsé par un processeur Snapdragon 835 et bénéficierait d’améliorations audio… Verdict à la fin du mois !