[IFA 2017] V30 : la botte de LG pour contrer le Note 8 et l'iPhone 8

Lors d’une conférence dédiée, LG a présenté le V30, un smartphone haut de gamme taillé pour contrer le Galaxy Note 8 et le futur iPhone 8.



Alors qu’il avait déjà frappé un grand coup en février dernier avec le G6, LG a mis la barre encore plus haute aujourd’hui. Le V30 est plus fin et plus léger que ce dernier, tout en étant aussi plus puissant.

Premier écran Oled mobile pour LG

Une évolution rapide qui donne tout de même lieu à des nouveautés, à commencer par l’écran. LG abandonne l’écran secondaire du V20 (jamais sorti en France) et s’accorde les services d’une dalle FullVision qui occupe plus de 90 % de la face avant. Un écran qui, pour la première fois, n’est pas un LCD IPS, mais un Oled. De 6 pouces de diagonale, il affiche une définition QHD+ de 2880 x 1440 pixels.



Snapdragon 835

La configuration interne gagne un processeur ultrarapide, le Snapdragon 835. Déjà adopté par plusieurs smartphones haut de gamme, c’est le plus performant de sa catégorie. Il est appuyé ici par 4 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go de stockage, extensible via microSD.

Double capteur avec grand angle et grande ouverture

LG a aussi mis l’accent sur la partie photo de l’appareil, laquelle découle de la puissance du Snapdragon. Le V30 est équipé d’un double capteur arrière de 16 et 13 mégapixels et d’un à l’avant de 5 mégapixels, les deux étant grand-angles. Le capteur de 16 mégapixels se voit doter d’une ouverture à f/1.6 qui améliore grandement la luminosité des photos.

Charge rapide avec ou sans fil

Compatible charge rapide, le V30 peut regagner 50% d’autonomie en 55 minutes en induction. En filaire, il ne faut que 35 minutes pour le même résultat grâce à la technologie QuickCharge 3.0 de Qualcomm. On sait que sa batterie mesure 3300 mAh, mais sans en connaître l’autonomie globale.



Audio B&O Play

Certifié IP68, il est résistant à l’eau et à la poussière. Si cela peut en faire un baroudeur, il n’en oublie pas pour autant d’être aussi mélomane puisqu’il intègre une partie audio signée B&O Play et est également compatible avec le format audio haute fidélité MQA.



Il sera d’ailleurs livré avec une paire d’écouteurs intra-auriculaires B&O Play. Disponible en quatre finitions (noir, argent, bleu et violet), il sera tout d’abord lancé en Asie le 21 septembre puis progressivement dans le reste du monde. Contrairement au V20, il sera distribué en France. On ne sait encore quand ni à quel prix.