Le LG V30 vendu en septembre en Corée du Sud (et peut-être aussi en France)

D’après Android Authority, LG a prévu de lancer officiellement le LG V30 le 15 septembre prochain. Le smartphone sera dans un premier temps disponible à la vente uniquement en Corée du Sud.



Plus tôt ce mois-ci, LG a envoyé des invitations pour la présentation officielle du LG V30 prévue le 31 août prochain lors de l’IFA à Berlin. Jusqu’à présent, nous ne savions encore rien quant à la date exacte de son lancement. Toutefois, Android Authority a réussi à mettre la main sur des documents internes qui présente le calendrier de lancement du LG V30.



Le prochain smartphone de LG sera disponible à la vente dès le 15 septembre en Corée du Sud. Les Américains pourront passer des précommandes dès le 17 septembre et l’avoir dès le 28 septembre. Pour la première fois, l’appareil sera mis en vente en Europe. Si aucune date n’a été communiquée, son lancement sur le marché européen pourrait se faire en même temps que le marché américain.



Ces informations n’ont pas encore été confirmées par LG et il faudra patienter encore un peu jusqu’à ce que le LG V30 soit officiellement annoncé le mois prochain.



