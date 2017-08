Le LG V30 s’affiche avant l'heure dans une vidéo promotionnelle

Le LG V30 a une fois de plus été révélé sur la toile. Cette fois, il ne s’agit pas de rendus, mais bien du véritable LG V30 lui-même. Le nouveau smartphone a en effet été dévoilé cette nuit dans une vidéo promotionnelle qui aurait fuité.



LG a déjà vu le design de son prochain smartphone être révélé par plusieurs rendus en fuite. Toutefois, la dernière fuite en date montrerait un véritable exemplaire. Il s’agit en effet d’une vidéo promotionnelle tournée par son partenaire HitRecord.



Pour préparer le lancement du LG V30, le fabricant sud-coréen s’est rapproché de Joseph Gordon-Levitt et de sa boîte de production qui a mis en ligne le clip promotionnel par erreur. Si depuis la vidéo a été retirée, certaines personnes ont eu le temps de prendre des captures d’écran.



Sur les captures d’écran disponibles, on peut constater que le LG V30 est une combinaison du LG V20 et du LG G6. On retrouve les mêmes lignes et le côté glossy. Le LG V30 n’est cependant pas doté d’un écran principal et d’un écran secondaire. Pour son nouveau smartphone LG a en effet opté pour un écran unique, mais équipé de la technologie P-OLED.



LG devrait présenter le LG V30 le 31 aout prochain. Le fabricant a envoyé des invitations à la presse faisant directement référence au nouveau smartphone.

>>>>>>>>>>> Lire aussi : Smartphone : LG annonce un écran incurvé pour son futur V30