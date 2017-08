Line mélange texte et vidéo pour les discussions de groupe

Dans la dernière mise à jour de son application pour smartphones et tablettes, Line a ajouté la fonctionnalité Chat Live qui permet de discuter en live streaming vidéo et jusqu’à 200 personnes en même temps. Line compte s’appuyer sur cette nouvelle fonction afin de se développer et augmenter sa base de 169 millions d'utilisateurs, principalement japonais.

>>> Télécharger Line sur Android et iPhone



Cette fonction permet de mélanger la diffusion vidéo en direct et la discussion textuelle en groupe. Elle permettrait notamment à des entreprises d’éviter de choisir des solutions payantes qui proposent les mêmes services. De plus la taille de l’écran Live peut être ajustée par l’utilisateur pour avoir plus ou moins de place pour la partie texte.

Tout comme un service tel que Snapchat, Line propose, grâce à la reconnaissance faciale, toute une série de filtres que vous pouvez utiliser quand vous utilisez la vidéo. C’est une pratique de plus en plus répandue, notamment auprès du jeune public. Sept filtres et 50 effets spéciaux sont pour le moment disponibles, mais Line compte en rajouter au fur et à mesure. Vous pourrez donc être dans un groupe de discussion Live tout en tapant du texte et en prenant des selfies avec effets spéciaux.