Amazon illustre sa ruche de drones livreurs dans un brevet

Amazon songe sérieusement à la livraison par drone. Pour l’instant, le géant de la vente en ligne s’intéresse surtout à l’aspect pratique de cette nouvelle méthode. Ses avancées s’illustrent actuellement par plusieurs dépôts de brevet. Si le système de livraison à domicile utilise des parachutes, les drones livreurs pourraient décoller à partir d’une énorme structure verticale qui ressemblerait à une ruche d’abeilles.

Le concept a été largement détaillé dans la demande de brevet de l’entreprise qui parle de ses « centres d'exécution à plusieurs niveaux pour les véhicules aériens sans pilote ». Amazon est parti du constat que les entrepôts sont éloignés de la ville en raison du manque d’espace. Mais en adoptant ces structures verticales, les drones pourront livrer plus facilement à proximité des zones urbaines densément peuplées. Ces centres à plusieurs étages conviendront également aux appareils qui pourront alors décoller en hauteur sans craindre d’obstacles.

Ce concept fait partie d’un ensemble de solutions sur lequel planche le géant de la vente en ligne. Pour avoir des drones silencieux et fiables, Amazon s’en remet à quelques innovations axées sur la conception des rotors. Ces derniers pourront embarquer des composants destinés à réduire le bruit. Il est également possible que plusieurs systèmes de rotors et de moteurs entrent en jeu pour prévenir les pannes.

> > > Lire aussi Amazon Fashion vous laisse essayer les vêtements avant de les acheter