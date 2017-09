Mac OS des hackers bloquent les ordinateurs à distance avec via la fonction « Localiser mon iPhone »

Des hackers ont récemment réussi à bloquer plusieurs ordinateurs Mac à distance en utilisant la fonctionnalité « Localiser mon iPhone ». Les utilisateurs se sont vus ensuite être confrontés à une demande de rançon afin de reprendre contrôle de leurs machine. Apple avait lancé la fonctionnalité « Localiser mon iPhone » pour plus de sécurité et pour venir en aide à ses utilisateurs. Toutefois, la fonction qui est certes utile, a été exploitée par des hackers. Face à leurs Mac bloqués, les utilisateurs se sont trouvés en face d’un message qui demandait de verser l’équivalent de 50 dollars en Bitcoins pour pouvoir débloquer l’appareil.



Selon les premières expertises, aucun des serveurs Apple ne présenterait de faille. Les hackers auraient récupéré les identifiants et les mots de passe dans des bases de données ayant été piratées il y a plusieurs mois et qui circulent sur le Net depuis. D'où l'importance, on le répète de changer régulièrement ses mots de passe.



En cas d’attaques similaires, il est recommandé de ne pas effectuer de versement et de signaler le souci à Apple. Par ailleurs, il est préférable de ne pas utiliser le même mot de passe pour plusieurs sites et de préférer, quand elle est proposée, l’authentification en deux étapes.

