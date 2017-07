AdsFix, mrViewer, Hamachi : les logiciels de la semaine

Hamachi 2.2.0.579

Hamachi est un logiciel qui se distingue des autres softs peer to peer comme Shareaza ou encore Kazaa en proposant un programme qui permet le partage de fichiers entre utilisateurs avec la capacité de traverser routeur et pare-feu. Il suffit de placer plusieurs ordinateurs sur le réseau qui peut être sécurisé par un mot de passe.

mrViewer 3.7.2

mrViewer est un logiciel gratuit dans le domaine de la Gestion de la vidéo. C'est un lecteur multimédia qui vous permet de lire ou éditer vos vidéos et notamment vos Flipbooks. mrViewer vous permet également de régler les paramètres en cours de lecture de vos vidéos comme les raccourcis clavier, passer en mode plein écran ou encore le niveau de gamma.

CCleaner 5.32.6129

CCleaner est un logiciel gratuit qui vous permet de nettoyer complètement ce qui s’est accumulé au fil du temps sur votre machine. En effet, après avoir installé et désinstallé de nombreuses applications, le disque dur se retrouve souvent encombré de fichiers obsolètes qui peuvent, avec l’accumulation, occuper de la place inutilement sur le système. CCleaner a donc été développé pour les supprimer.

AdsFix 4_12.07.17.1

Cet utilitaire pratique nettoie les Adwares, Hijackers et autres virus qui tentent d'infecter les navigateurs Web. AdsFix va donc désinfecter et protéger les navigateurs (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Dragon, Pale Moon, Seamonkey, Spark (Baidu), Yandex, Opera) de plus de 3500 Adwares/PUP/LPI/PUA/PUM et la liste s'agrandit tout le temps.

Advanced Uninstaller Pro 12.18

Cette suite de programmes vous propose de désinstaller proprement vos logiciels, afin de conserver la jeunesse de votre ordinateur. Il dispose de nombreux outils vous permettant : d’optimiser Windows, de regarder si vous disposez de fichiers en doublon, de contrôler les programmes se lançant au démarrage de Windows.

