Kaspersky Free, Don't Sleep, DxWnd : les logiciels de la semaine

Kaspersky Free 18.0.0.405

Kaspersky Free est une édition gratuite du fameux antivirus. Elle propose d'assurer une protection efficace et complète de votre ordinateur. Le logiciel protège votre PC contre les fichiers infectés, détecte les sites dangereux et met à l'abri vos données personnelles. Et il fonctionne sans avoir de conséquence sur les performances du système de votre PC.

Télécharger Kaspersky Free 18.0.0.405





Don't Sleep 4.09

Don't Sleep est un utilitaire destiné à éviter l'arrêt du système, sa mise en veille prolongée, son extinction ou son redémarrage. Il est particulièrement utile lorsque d'anciens programmes sont exécutés sous Windows. Le logiciel inclut également une minuterie pour programmer l'extinction de votre PC pour une durée déterminée.

Télécharger Don't Sleep 4.09





DxWnd 2.04.38

DxWnd est un logiciel gratuit pour Windows qui va vous permettre de conserver vos anciens jeux. C'est une sorte d'émulateur ou de programme qui vous permet de rejouer à vos anciens jeux datant de plusieurs années en les adaptant aux configurations de PC modernes.

Télécharger DxWnd 2.04.38





Tablacus Explorer 17.7.27

Ce logiciel gratuit vous propose de mieux gérer vos données. C'est un programme qui vous permet de gérer l'ensemble de vos fichiers avec un système efficace d'onglets. Tablacus Explorer propose également d'installer des add-ons afin de vous permettre de personnaliser son utilisation et être ainsi plus productif et rapide.

Télécharger Tablacus Explorer 17.7.27







Rkill 2.9.1.0

Rkill est un outil destiné à la suppression de logiciels malveillants. RKill va en effet éliminer les logiciels malveillants ainsi que les applications exécutables et incorrectes qui vous empêchent d'utiliser certains outils de votre ordinateur. Une fois la suppression terminée, les différents procédés sont affichés dans un journal.

Télécharger Rkill 2.9.1.0