PCI-Z, Win Booster Free, Alternate Memo : les logiciels de la semaine

PCI-Z 2.0

Ce logiciel gratuit pour Windows vous aide à mieux gérer la configuration de votre ordinateur. Il s'agit d'un petit utilitaire efficace qui vous permet de détecter et identifier différents appareils ou composants installés sur votre PC même sans drivers installés. Le logiciel indiquera le nom du fabricant et certains détails techniques du composant en question.

WinDataReflector Free 1.7.1

WinDataReflector Free est un outil qui vous propose de synchroniser et effectuer des sauvegardes de fichiers et données, de façon simple et rapide. Le logiciel effectue des comparaisons entre les fichiers et vous affiche tous les résultats dans une interface simplifiée.

Soft4Boost PC Win Booster Free 9.8.7.815

Ce logiciel vous propose de nettoyer et d'optimiser les performances de votre ordinateur. Il scanne, nettoie et fixe certaines erreurs système, pour booster les performances du PC. Il trouve les fichiers et données inutiles qui se sont accumulés au fur et à mesure, qui prennent de la place et ainsi font un peu perdre de la rapidité au PC.

VideoInspector 2.12.1.141

VideoInspector est un programme qui permet d'analyser les fichiers vidéo. S'il vous est impossible de lire un fichier, Video Inspector vous fournit un certain nombre d'informations sur cette vidéo, comme les codecs audio et vidéo utilisés, le calcul d'intégrité de la vidéo, la durée, la résolution, le débit, le nombre de canaux pour la piste audio, etc.

Alternate Memo 2.830

Alternate Memo est un logiciel gratuit qui va vous permettre de gérer plus facilement vos différents contenus. Cet utilitaire vous propose de gérer le contenu texte et les images que vous avez placés dans le presse-papier. Ainsi, grâce à Alternate Memo, chaque élément qui va être copié va aussi être affiché dans une liste dont vous pouvez consulter la totalité.

