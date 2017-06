PDFCreator, Windows Firewall Control, Personal Backup : les logiciels de la semaine

AutoHideDesktopIcons 2.88

AutoHideDesktopIcons est un logiciel gratuit pour Windows qui a pour objectif unique de masquer les icônes sur votre bureau. Pour paramétrer le logiciel, il vous suffit de déterminer au bout de combien de secondes d'inactivité à l'écran les icônes pourront disparaître. Un utilitaire très efficace pour faire rapidement le ménage dans votre environnement.

PDFCreator 2.5.2

PDFCreator, édité par Pdfforge, est un logiciel qui permet la création de fichiers PDF à partir de fichiers texte ou image. Contrairement à son homonyme Adobe Acrobat, lui est totalement gratuit et libre, sous licence GPL. Il n’utilise pas une grande place sur l’ordinateur puisqu’il est relativement léger.

Password Safe 3.42.1

Au lieu de stocker vos mots de passe sur votre disque dur dans un sous-sous dossier égaré, par peur que l’on trouve celui-ci, utilisez Password Safe, qui vous permettra de stocker tous vos mots de passe, puis par la suite de crypter les données. Désormais vous êtes sûr que la seule personne qui pourra accéder à la base de vos mots de passe, sera uniquement vous.

Windows Firewall Control 4.9.9.0

Windows Firewall Control est une application gratuite permettant un accès rapide aux fonctionnalités et aux options du Pare-feu Windows. Windows Firewall Control vous donne en effet la possibilité de contrôler le pare-feu en accédant directement à la partie spécifique et ainsi, de ne pas perdre de temps.

Personal Backup 5.8.9.5

Personal Backup est un logiciel qui vous permet d'optimiser Windows et de ne plus perdre vos données, quelles qu'elles soient. C'est un programme hyper utile et simple qui vous propose de sauvegarder vos données personnelles sur différentes destinations afin de les récupérer quand bon vous semble.

