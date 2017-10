DiskMax, WifiHistoryView, AdwCleaner : les logiciels de la semaine

GraphicsGale 2.07.06

GraphicsGale est un logiciel gratuit pour Windows pour tous les dessinateurs et les fans de graphismes pixelisés. Le logiciel, qui supporte les images par couches, vous permet de créer des animations en 2D et d'exporter vos créations dans les formats .ico, .gif, .avi, .cur ou même aussi .ani.

HandBrake 1.0.7

HandBrake vous offre la possibilité de convertir facilement vos fichiers dans différents en d’autres formats. Le programme est compatible sous Windows, Mac OS X et Linux. Le logiciel prend en charge différents formats vidéos, comme l'AVI, le MKV, l'OGM ou le MP4. Pour l’audio, il gère l’AAC, MP3 et l'Ogg Vorbis.

DiskMax 6.02

DiskMax vous permet de nettoyer rapidement et efficacement le système de votre ordinateur, afin de le rendre plus rapide dans toutes ses tâches. Le programme nettoie et supprime tous les fichiers inutiles qui se sont accumulés au fil du temps. Ainsi, votre PC se lancera plus vite au démarrage. Les logiciels et les jeux, quant à eux, seront plus rapides.

WifiHistoryView 1.46

WifiHistoryView est un logiciel gratuit pour Windows qui permet de mieux gérer les connexions Internet WiFi, et ainsi mieux savoir à quoi vous vous connectez. Vous allez donc pouvoir connaître les dates et heures auxquelles votre PC s'est connecté et déconnecté d'un réseau WiFi ainsi que le nom de ce réseau (SSID) ou encore le matériel utilisé comme adaptateur de ce réseau.

AdwCleaner 7.0.3.1

Cet outil très pratique vous permet de supprimer les programmes malveillants. AdwCleaner vous permet en effet de supprimer les adwares de votre ordinateur, les logiciels indésirables, les toolbars, ainsi que les hijackers qui détournent la page de démarrage.

