Membrane, ThreadRacer, WinToHDD : les logiciels de la semaine

Membrane 1.1.7

Membrane est un logiciel gratuit pour Windows et Mac destiné à tous les artistes qui souhaitent pour profiter d'outils innovants pour leurs travaux et les partager. Il s'agit d'un programme qui vous permet de créer des albums artistiques, des habillages Facebook, des chaînes d'art sur YouTube et bien plus encore.

Soft4Boost DVD Cloner 5.6.1.827

Ce logiciel gratuit pour Windows très efficace et rapide d'utilisation vous permet de créer des copies de DVD et CD pour vos lecteurs CD/DVD. Grâce à Soft4Boost DVD Cloner, même si le disque d'origine est endommagé voir pratiquement illisible, son système pourra quand même copier les données vers le nouveau disque.

ThreadRacer 9.0.0.402

Ce programme propose de tester les performances CPU de votre ordinateur en attribuant des threads à des processeurs particuliers. ThreadRacer peut également lancer une même séquence sur différents processeurs.

Registry Reviver 4.18.0.02

Registry Reviver vous permet de réparer votre base de registre, l'entretenir et l'optimiser pour assurer de meilleures performances du système de votre ordinateur. Grâce à lui, votre PC se verra plus stable et vous deviendrez alors plus productif. Pour cela, Registry Reviver va aussi réduire le nombre d'erreurs et autres incidents.

WinToHDD 2.7

WinToHDD est un logiciel gratuit qui vous permet de réinstaller Windows sans passer par des périphériques externes. Vous n'aurez donc pas besoin de posséder une clé USB ou un CD/DVD avec un programme d'installation. Avec WinToHDD sur votre machine, son interface simple vous proposera soit d'installer Windows soit de cloner le système.

