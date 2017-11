Cette IA veut pourrir la vie des escrocs sur Internet

Mardi, le groupe néo-zélandais de sécurité en ligne à but non lucratif, Netsafe, vient défier les arnaqueurs avec un bot baptisé Re:scam. Le logiciel propose de combattre les escroqueries de phishing en leur faisant perdre leur temps.

Le robot répond aux arnaques « avec une série infinie de questions et d’anecdotes pour que les arnaqueurs aient moins de temps pour tromper les vraies personnes ». Re:scam peut en effet imiter « les vraies tendances humaines, avec humour et erreurs grammaticales, » pour éviter tout soupçon de l’arnaqueur. Il peut maintenir un dialogue aussi longtemps que possible avec un nombre illimité d’escrocs à la fois, par ailleurs. Le véritable objectif de Netsafe est d’endommager les profits des escrocs qui peuvent atteindre les milliards, selon l’organisation sur son site Web.

Les internautes peuvent tester le service en transmettant simplement un courriel spam à me@rescam.org. Re:scam prendra ensuite le relais en entamant un dialogue avec l’arnaqueur jusqu’à ce que celui-ci cesse de répondre. Un résumé de la conversation sera par la suite envoyé à l’utilisateur. Netsafe a également ouvert une plateforme qui permet aux curieux d’ « interagir » avec le bot et sur laquelle Re:scam publie un certain nombre de ses discussions avec de vrais scammeurs.