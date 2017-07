grepWin, SmartFix, Windows Privacy Dashboard : les logiciels de la semaine

grepWin 1.7.0

Ce petit utilitaire vous permet de trouver des fichiers plus rapidement par le biais du menu contextuel clic droit. Commencez par personnaliser les réglages de recherche ou entrez les termes en particulier que vous utilisez le plus souvent dans le nom de vos fichiers. Un simple clic droit sur un dossier et vous pourrez choisir grepWin pour voir plus rapidement si le ou les fichiers que vous recherchés s'y trouvent.

TrustViewer 1.4.10

TrustViewer est un logiciel gratuit pour Windows et Linux qui va vous permettre d'être mobile tout en gardant la main sur votre PC. C'est un utilitaire très pratique qui vous propose d'accéder à un ordinateur à distance, le contrôler, partager ses fichiers et même passer des appels vidéo.

RogueKiller Anti-malware 12.11.5.0

Cet antimalware vous propose de détecter et de supprimer les virus du type rootkits, les vers et les rogues. Cette version gratuite se limite à la détection et la suppression de ces trois types de programmes malveillants, mais la version payante assure une plus large protection.

SmartFix 1.4.10.0

SmartFix est un outil simple et puissant qui détecte et répare les erreurs système les plus courantes et peut trouver des malwares que des antivirus ne localisent pas. Son utilisation est très simple puisqu'il fonctionne pratiquement tout seul. Vous pouvez également le lancer à partir du menu principal. Grâce à un tel programme, votre ordinateur fonctionnera mieux et moins de problèmes surviendront.

Windows Privacy Dashboard (WPD) 1.1.475

Windows Privacy Dashboard (WPD) est un logiciel gratuit pour Windows qui va vous permettre d'optimiser le système de votre ordinateur et mieux protéger vos données. C'est un programme qui vous permet de contrôler et effectuer les réglages de sécurité plus facilement sous Windows 10.

