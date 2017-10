Logitech lance Powerplay, une souris qui se recharge à distance

Quel véritable gamer n’a jamais rêvé d’une souris qui ne se décharge jamais ? Logitech propose d’exhausser ce rêve avec sa nouvelle souris baptisée Powerplay. Elle est équipée d’un nouveau système qui permet une recharge sans fil et une utilisation continuelle. La souris Powerplay a été spécialement conçue pour les gamers puisqu’elle est plus rapide et plus résistante qu'une souris classique. Elle cible particulièrement les passionnés de jeux vidéo qui peuvent rester des heures sur leurs PC et qui doivent parfois faire face à des souris qui se déchargent rapidement.



Pour permettre aux gamers de jouer sans jamais se poser de questions et surtout sans jamais devoir brancher leur souris, Logitech a pensé à un système astucieux. Baptisé Powercore, il s’agit d’une sorte de tapis qui permet de recharger la souris sans fil grâce à un système de champ magnétique. De plus, l’utilisateur devra libérer uniquement un port USB pour pouvoir brancher le tapis.



La souris Powerplay est vendue 119 euros et le tapis Powercore 129 euros sur le site officiel de Logitech.

