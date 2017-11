Un drone crée la panique dans un aéroport londonien

Le dimanche 2 juillet dernier, un drone a survolé Gatwick, aéroport secondaire de Londres. Cet incident a notamment entraîné la redirection des appareils entrant, vers les petits aéroports à proximité pour la sécurité des voyageurs.

L’aéroport de Londres-Gatwick est l’un des plus actifs au monde, notamment les dimanches soir. Son survol par un drone a engendré l'interruption des activités de l’aéroport pendant quatorze minutes, rapporte l'infrastructure sur Twitter. La piste d’atterrissage a été fermée pendant neuf minutes à 6h10. Les décollages et les atterrissages ont été brièvement interrompus, mais une seconde fermeture de cinq minutes a cependant eu lieu près de trente minutes plus tard.

EasyJet, l’une des plus grandes compagnies aériennes de l’aéroport, a dû détourner plusieurs de ses vols. Le vol Milan-Gatwick de la compagnie a par ailleurs accusé un retard de trois heures avant d’atterrir finalement à Bournemouth. Ce fut également le cas du vol 2575 de British Airways. Le principal prestataire de services de navigation aérienne de la Grande-Bretagne, NATS, a réalisé une vidéo de l’incident pour sensibiliser les pilotes de drones.