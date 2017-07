Louis Vuitton adopte Android Wear pour ses montres de luxe

Louis Vuitton lance Tambour Horizon, sa première montre connectée sous Android Wear. La célèbre marque de luxe française saute enfin le pas et adopte le système d’exploitation de Google pour ses montres.

Louis Vuitton n’est pas la première marque de luxe à proposer des montres connectées sous Android Wear. Les grands horlogers tels que Tag Heuer ou Mont-Blanc ainsi que d’autres marques telles que Hugo Boss, Armani et Michael Kors ont déjà franchi le cap depuis un moment.

C’est avec trois vidéos promotionnelles disponibles sur YouTube que la marque a annoncé la Tambour Horizon. Les vidéos mettent en scène des célébrités telles que Catherine Deneuve ou Jaden Smith (le fils de Will Smith). Louis Vuitton met plus l’accent sur le style et la notion de temps que les caractéristiques techniques de la montre.

D’après le site officiel, la Tambour Horizon est équipée d’un écran AMOLED tactile de 1,2 pouce et d’une puce Qualcomm Snapdragon Wear 2100. La montre est également dotée de 512 Mo de mémoire vive et de 4 GO de stockage interne. Et elle est finalement waterproof.

Au niveau du design, la nouvelle montre connectée est assez similaire au modèle traditionnel Tambour. Si elle ne possède pas de capteur cardiaque, Louis Vuitton a développé deux applications : My Flight et City Guide. Tambour Horizon est disponible en 6 finitions différentes avec 60 bracelets amovibles. Elle sera vendue à partir de 2.450 dollars soit environ 2.136 euros.



