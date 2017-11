Cette appli de sex toy espionnait ses utilisateurs, mais c'était un « bug mineur »

Lovense Remote est une application de sex toy comme on en trouve des centaines sur le Play Store et l'App Store. L'ennui, c'est que l'application en question enregistrait un fichier audio de tout ce qui passait aux alentours et oubliait de l'effacer. Un bug mineur selon l'un des porte-parole de l'entreprise à l'origine de l'application.



Le problème a été rapporté pour la première fois par un utilisateur de Reddit : celui-ci (ou celle-ci) a constaté la présence d'un fichier audio de 6 minutes enregistré par l'application Lovense Remote, laquelle commande un vibromasseur à distance. L'utilisateur affirme qu'il a donné à l'application l'accès au micro et à l'appareil photo, mais uniquement pour utiliser la fonction de discussion in-app et pour envoyer des commandes vocales, et non pour enregistrer tous les bruits avoisinants. D'autres utilisateurs ont ensuite confirmé ce comportement.



Une personne travaillant apparemment pour Lovense a répondu sur Reddit qu'il s'agissait d'un bug mineur et qui ne concernait que les utilisateurs Android. Un autre porte-parole de l'entreprise a par ailleurs ajouté que : « nous ne stockons aucun fichier audio sur nos serveurs. Pour que la fonctionnalité sonore fonctionne, nous devons créer un fichier de cache local.Ce fichier est censé être supprimé à la fin de chaque session, mais à cause d'un bug dans la dernière version de notre application Android, le fichier n'a pas été effacé correctement. À cause de ce bug, le fichier de cache a été stocké sur le périphérique de l'utilisateur jusqu'à la session suivante, au cours de laquelle le nouveau fichier de cache écrase le précédent. »



Selon Lovense, le bug a été corrigé dans la nouvelle version de l'application, disponible dès à présent sur le Google Play Store. Comme le fait remarquer The Verge, ce n'est pas la première fois que l'entreprise est prise dans la tourmente : le Hush, un autre sex toy, a été victime d'une faille de sécurité en Bluetooth.