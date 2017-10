Lucy : la suite est toujours en préparation

En 2014, Luc Besson créait la surprise avec Lucy qui, malgré les mauvaises critiques, lui rapportait plus de 463 millions de dollars au niveau mondial. L'année suivante, on apprenait qu'une suite était en préparation, mais on était resté sans nouvelles depuis. Mais rassurez-vous : le second volet est toujours les tuyaux.



C'est lors d'une réunion d'actionnaires que Marc Shmuger, PDG d'EuropaCorp, a abordé le sujet. L'homme a reconnu l'échec de Valerian, mais a souhaité rassurer les actionnaires et affirmant que le studio allait réorganiser sa stratégie pour revenir à l'équilibre. Pour cela, il compte sur des projets comme ceux concernant la licence Taken, ou encore le second volet de Lucy. Le film de SF mettant en scène une Scarlett Johansson qui acquiert d'étonnants pouvoirs physiques et mentaux devrait rapidement avoir droit à une suite.



Selon Marc Shmuger, Luc Besson a déjà commencé à travailler sur le scénario de ce nouveau film. Marc Shmuger, n'a pas donné d'autres détails quant à une date de mise en production du film. En revanche, il a précisé que Luc Besson allait démarrer le tournage d'un film d'action/thriller mettant en scène un autre personnage féminin le mois prochain. La suite de Lucy ne sera donc tournée pas cette année, mais si EuropaCorp veut retrouver de sa superbe (et de ses finances), la production du film devrait très rapidement revenir sur le tapis.