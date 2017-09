Lyft et Ford main dans la main pour développer des voitures autonomes

Lyft va bientôt compter le constructeur Ford parmi sa liste de partenaires. Les deux compagnies s’associent afin de développer la conduite autonome. Le service de covoiturage américain collabore déjà avec Waymo, General Motors, Land Rover et Jaguar.



La conduite autonome est devenue l’enjeu crucial du secteur automobile. De nombreux constructeurs, mais également des entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies, misent depuis quelques années sur cette nouvelle tendance. Pour être les premiers dans la course aux voitures électriques, certains n’hésitent pas à multiplier les partenariats.



C’est notamment le cas de Lyft. Le service de VTC pense en effet que plus il a de partenaires, plus il pourra atteindre son objectif. La compagnie a d’ailleurs créé un département spécialement dédié au développement des voitures autonomes. Ce département reste ouvert à d’autres entreprises qui sont prêtes à travailler main dans la main avec Lyft.



À l’inverse, des sociétés comme le concurrent Uber opte pour une autre stratégie. Au lieu de multiplier les partenariats, Uber compte en effet développer seul ses propres voitures autonomes.

