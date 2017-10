[Promo] Le MacBook Pro 13 avec Touch Bar à 1499 €

La Fnac propose actuellement la version 2016 du MacBook Pro 13 (donc avec la Touch Bar) à 1449 € au lieu de 1899 €.



Ce MacBook et équipé d’un écran Retina de 13 pouces affichant une définition de 2560 x 1600 pixels. Sa dalle IPS assure une bonne colorimétrie ainsi que de larges angles de vision. Sous le capot, on trouve un processeur Core i5 cadencé à 2,9 GHz. Il est associé à 8 Go de mémoire vive et une puce graphique Intel Iris 550. Le stockage est quant à lui assuré par un SSD de 256 Go.

Une configuration largement suffisante aussi bien pour un usage personnel que professionnel. Comme souvent sur un ordinateur portable, seule la partie jeu vidéo risque d’être en retrait. Les titres les plus récents ne devraient pas y être à l’aise.



Ajoutons que ce MacBook Pro dispose de toutes les innovations récentes d’Apple, à commencer par un grand trackpad Force Touch, réagissant donc à la pression. On y trouve également la Touch Bar. Situé à la place des touches de fonctions, cet écran tactile Oled allongé affiche des options différentes en fonction de l’application lancée.



La connectique de cette machine est uniquement composée de ports USB-C. Il faudra un adaptateur pour y relier des périphériques en USB-A. Enfin, sa batterie lui assure une autonomie effective de 10 heures en navigation Internet.

