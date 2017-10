MacBook Pro Retina : Apple change gratuitement votre batterie

Batterie d'un MacBook Pro Retina (©iFixit)

Apple propose un remplacement gratuit des batteries des MacBook Pro Retina de 2012 et 2013 pour peu que le consommateur ne soit pas pressé.



Bien qu’il ne le crie pas sur les toits, Apple offre ce service depuis le 25 août dernier, comme le rapporte MacRumors. Il a fait passer la consigne auprès de ses équipes Genius, mais aussi des services de réparation agréés.



En boutique, le consommateur se verra proposer deux options : soit un changement de la batterie contre 200 € et une immobilisation de l’ordinateur durant cinq jours, soit un remplacement totalement gratuit en un jour, mais ajourné à mi-novembre.



MacRumors explique que cette opération découle d’une pénurie de capots pour ces MacBook Pro Retina. Apple ne peut ainsi pas assurer aujourd’hui les remplacement sous garantie et hors garantie. A la manière du surbooking d’une compagnie aérienne, le constructeur propose donc un geste commercial à ceux qui veulent bien patienter quelques semaines.



Pour rappel, l’accord pour un changement de batterie est accordé par Apple suite à un test en boutique. Sont validées les batteries défectueuses, épuisées et gonflées.

>>> Comparatifs et tests des meilleurs pc portables 2017 par marque