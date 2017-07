Mario Kart VR s'annonce bien fun

マリオカート アーケードグランプリVR」(VR ZONE SHINJUKU)

La HTC Vive s’apprête à accueillir une version en réalité virtuelle du jeu de course de Nintendo, Mario Kart Arcade GP VR. Elle est proposée par Bandai Namco Entertainment qui donne rendez-vous le 14 juillet dans sa nouvelle salle d’arcade. En effet, des simulateurs spécialement conçus avec Nintendo y attendent les amateurs du genre.

Située dans l’arrondissement de Shinjuku au Japon, la VR Zone Shinjuku possède, entre autres, quatre simulateurs de Kart équipés de volant et de deux pédales. Il suffit de s’installer sur le siège, d’enfiler deux bracelets munis de capteurs aux poignets et de mettre un casque HTC Vive pour commencer l’aventure. La course prend ainsi place dans un univers en trois dimensions aux côtés des autres concurrents. Les secousses sont reproduites par le simulateur tandis qu’il est possible d’interagir avec les éléments du jeu comme les bananes virtuelles. En effet, les capteurs permettent de suivre le mouvement des mains et de s’emparer des éléments suspendus sur des ballons.

La salle d’arcade propose également une version en VR de Dragon Ball Z, Ghost in the Shell et d’Evangelion. Après le Japon, Bandai Namco Entertainment ouvrira un autre complexe de ce genre à Londres dans les prochains mois.

> > > Lire aussi Intel crée une expérience VR pour Dunkerque, le film de Christopher Nolan