Les enceintes Marshall passent au multiroom

L’entreprise britannique spécialisée dans la fabrication d’amplificateur Marshall vient d’annoncer la sortie prochaine des versions améliorées de ses trois modèles d'enceintes les plus populaires : Acton, Stanmore et Woburn. C’est la société mère de la marque, Zound Industries, qui va en assurer la production.

Un nouveau cadran pour l’option de connectivité entre Wi-Fi, Bluetooth et radio Internet compte parmi les changements notables sur le trio de haut-parleurs. En plus des cadrans pour contrôler le volume, la basse et l’aigüe, les utilisateurs peuvent écouter un contenu à partir de Spotify, de son Smartphone, de Chromecast, de Spotify Connect ou bien d’AirPlay. Si une prise RCA est également installée sur le modèle Woburn, une entrée directe de 3,5 mm est disponible sur les trois modèles pour brancher directement un appareil sur l’enceinte. L’application Marshall permet également aux utilisateurs de contrôler les enceintes et l’option multi-pièces.

Des changements notables

Selon Zound Industries, la société mère de Marshall et d’Urbanear, les trois modèles sont disponibles en précommande début septembre et la livraison devrait commencer à partir de 21 septembre prochain. Le prix s’élève à près de 295 euros pour la nouvelle version d’Acton, près de 380 euros pour la nouvelle version Stanmore et près de 500 euros pour la nouvelle Woburn.

