Marvel annonce le casting de la série New Warriors

Le casting de la nouvelle série New Warriors a été révélé. Après Inhumans, Marvel se lance dans une nouvelle série contenant pas moins de six personnages. La série sera diffusée sur la chaîne américaine Freeform appartenant au groupe Disney.

La série télévisée New Warriors ne sortira pas avant l’année prochaine, mais le casting a déjà été établi. On retrouve ainsi Milana Vayntrub (This is Us) dans le rôle de Doreen Green alias Écureuillette (Squirrel Girl), Derek Theler en Mister Immortal, Jeremy Tardy (Dear White People) en Night Trasher, Calum Worthy en Speedball, Matthew Moy ( 2 Broke Girls) en Microbe et enfin Kate Comer en Debrii.



New Warriors retrace l’histoire de 6 jeunes adultes qui possèdent des pouvoirs surnaturels. Ils vont travailler ensemble afin d’aider la planète face aux rêves de conquête des super-vilains. La série compte pour l’instant dix épisodes de 22 minutes.



>>>>>>>> Lire aussi : The Defenders : la super-série Marvel arrivera sur Netflix le 18 août