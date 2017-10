Suite à la fusillade de Las Vegas, le Punisher annule sa Comic Con

Alors que la série The Punisher devait être présentée lors de la Comic Con de New York, qui ouvre ses portes aujourd'hui, Marvel et Netflix viennent de faire machine arrière. Suite à la tragédie qui eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dernier à Las Vegas, les deux entreprises se sont entendues pour retirer Punisher du programme de la Comic Con.



Dans une déclaration commune, Netflix et Marvel font part de leurs raisons en ces termes : « Nous sommes abasourdis et très attristés par l'acte insensé qui a eu lieu cette semaine à Las Vegas. Après en avoir discuté, Netflix et Marvel ont décidé qu'il ne serait pas approprié que The Punisher participe à la New York Comic Con. Nos pensées accompagnent toutes les victimes et les personnes touchées par cette tragédie. »



Si vous ne connaissez pas encore le personnage des comic books, retenez simplement que le Punisher reste l'un des protagonistes les plus violents créés par Marvel il y a 43 ans. Frank Castle, qui a assisté au meurtre de sa famille, n'a de cesse de traquer et d'abattre tous ceux qu'il juge criminels. L'homme n'hésite pas à faire usage d'armes lourdes pour mener à bien sa mission, laissant sur son passage des dizaines de cadavres. Il est considéré par la plupart des autres super-héros Marvel comme un véritable psychopathe, qu'ils préféreraient voir derrière les verrous plutôt qu'un fusil à la main en train d'abattre les criminels.



Si l'on ignore toujours la date de diffusion exacte de la série, beaucoup spéculaient sur un lancement quelques jours après la Comic Con. Selon le magazine Total Film, la série devait être programmée le 13 octobre prochain. Mais cette annulation à la Comic Con pourrait tout remettre en cause, et si la série n’est annulée pas autant, sa diffusion pourrait être repoussée. Rappelons par ailleurs que Netflix a aussi programmé en octobre la saison 2 de Stranger Things et qu'il semble peu probable que celle-ci soit repoussée. Diffuser les deux séries à quelques jours d'intervalle ne semblant guère envisageable, la saison 1 de The Punisher pourrait donc être repoussée à novembre ou décembre de cette année.