Les films Marvel et Star Wars seront exclusivement disponibles sur le service de streaming Disney

Le mois dernier, Disney annonçait préparer le lancement de son propre service de streaming. Par conséquent, tous les films appartenant au studio seraient logiquement retirés du service Netflix. On apprend aujourd’hui que les films Marvel et Star Wars seront également concernés puisqu’ils seront exclusivement disponibles sur le service de streaming Disney.



S’il avait été clairement annoncé que les films Pixar et Disney seraient retirés de Netflix, l’avenir concernant les films Marvel et Star Wars était jusqu’à présent assez flou. Toutefois, le CEO de Disney, Robert Iger vient d’annoncer les réalisations Marvel Studios et Lucasfilm seront des exclusivités du service de streaming Disney. Concrètement, cela signifie que les derniers films Star Wars Episode IX, Captain Marvel et Avengers 4 seront disponible en streaming uniquement sur le service Disney.



Robert Iger en a également profité pour rappeler que Disney allait lancer son service de streaming vers la fin de l’année 2019. Disney prévoit de sortir 4 à 5 séries et films originaux par an.

