The Defenders est la série Marvel la moins regardée sur Netflix

La série The Defenders semble avoir du mal à se faire une place dans le cœur du public. Elle est la série Marvel la moins regardée sur Netflix. Il semble que les héros Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist ont plus de succès chacun de leur côté plutôt qu’ensemble.



Cela fait maintenant un mois que la première saison de The Defenders est disponible sur Netflix. Une entreprise nommée Jumping Shot, spécialisée dans le marketing analytique a donc analysé l’audience de la série sur ses trente premiers jours. Pour ce faire, Jumping Shot s’est basé sur un benchmark entre The Defenders et les quatre autres séries Marvel.



Durant les trente premiers jours qui ont suivi sa diffusion, The Defenders n’a atteint que 17% des audiences de la série Daredevil, 26% de Jessica Jones, 27% de Luke Cage et 28% d’Iron Fist sur la même période. Les résultats ne sont donc pas fabuleux. Et lorsque l’on regarde la perte de spectateurs chaque semaine, les chiffres sont encore plus affolants. The Defenders a perdu 67% des spectateurs dès la deuxième semaine, 48% la troisième semaine et 41% la quatrième semaine.



Espérons que Netflix fasse mieux avec l’arrivée de la série The Punisher.

