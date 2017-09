Huawei Mate 10 : et si toutes les caractéristiques avaient fuité dans cette image ?

A un mois de sa présentation, le Mate 10 de Huawei continue de se dévoiler peu à peu. Nos confrères des Numériques ont mis la main sur de nouvelles images issues d’un clip promotionnel, lesquelles permettent de mieux cerner les intentions de Huawei avec son nouveau flagship.

On apprend tout d’abord qu’il n’existerait pas un, mais deux Mate 10. Deux tailles d’écran sont évoquées. Un modèle de 5,9” doté d’une dalle 2K en 16:9 et un second de 6 pouces, uniquement Full HD, mais avec un ratio de 18:9. Il pourrait s’agir du Mate 10 et de sa déclinaison Pro. Néanmoins une définition Full HD ne siérait pas au plus haut de gamme. Il faudra attendre de plus amples informations.

Au-delà d’une fiche technique, le constructeur chinois mise aussi sur l’intelligence artificielle du Mate 10. Une approche à la mode quand on voit les nouveaux iPhone et leur processeur A11 bionic. En ce sens, le Mate 10 adopterait un Kirin 970, qui était le « premier SoC au monde à embarquer une unité de calcul neuronal » avant que l’iPhone 8 ne soit commercialisé.

La promesse de ce nouveau processeur est d’être suffisamment intelligent pour s’adapter aux habitudes de chaque utilisateur. In fine, il devrait permettre au smartphone « de rester rapide pendant 18 mois », comme on peut le lire sur les images diffusées par Les Numériques. Autre donnée chiffrée : la batterie qui totaliserait 4000 mAh.



Huawei resterait constant sur la partie photo en intégrant de nouveau un double capteur. Signé Leica, il ouvre toujours à f/1.6. Enfin, il serait certifié IP67 et donc résistant à l’eau et à la poussière. Huawei devrait le décliner en plusieurs finitions. Bleue, noire et marron sont les seules connues actuellement.