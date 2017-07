Mega Man : l'adaptation au cinéma avance

Mega Man, le jeu vidéo iconique de Capcom, pourrait bien être le prochain d’une longue liste à se voir adapté sur le grand écran. Selon The Hollywood Reporter, la 20th Century Fox et Capcom ont remis en marche un projet lancé en 2015, et visant à raconter les aventures du « Blue Bomber » au cinéma.

Les dernières rumeurs rapportent que ce seraient les réalisateurs Henry Joost et Ariel Schulman, habitués à travailler ensemble (Catfish, Paranormal Activity 3 et 4, Nerve), qui se chargeront de l’adaptation. Ainsi, la 20th Century Fox aurait serait enfin parvenue à un accord avec Capcom pour l’acquisition des droits de la licence, et aurait dans la foulée confié la production à la société Chernin Entertainment (Oblivion, La Planète des Singes : Suprématie). Côté casting, un seul nom circule pour le moment, celui de Masi Oka, connu pour son rôle de Hiro Nakamura dans la série Heroes et son reboot de 2017.