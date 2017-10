Le combat des robots géants bientôt diffusé sur Twitch

MegaBots, un robot géant de 12 tonnes

Deux ans après le défi lancé par MegaBots, la diffusion du combat entre le modèle Mk. III et Kuratas est programmé pour le mercredi 18 octobre à 4h du matin (heure de Paris). Les spectateurs pourront regarder les échanges de coups entre ces robots géants grâce à une transmission sur Twitch (le combat a déjà eu lieu en début de semaine). Au cas où, vous n’êtes pas disponibles à ce moment, les organisateurs ont promis de le proposer immédiatement sur YouTube et Facebook.

Conçu par des ingénieurs américains, MegaBots Mk.III mesure 4m80 et pèse 12 tonnes. Il est suffisamment large pour recevoir deux pilotes. Contrairement aux armes à destruction massive popularisées par les films d’Hollywood, il est seulement armé d’un fusil paintball. Selon les précisions fournies par Gui Cavalcanti, le fondateur de la société MegaBots, leur objectif consiste surtout à rendre accessibles ces géants que nous voyons dans les jeux vidéo et les films de science-fiction.

Kuratas, le robot qui coûte 1 million de dollars

La société japonaise Suidobashi Heavy Industries a finalisé la construction de Kuratas en 2012 et l’a même proposé sur Amazon en 2015 pour la coquette somme de 1 million de dollars. Il est plus petit que son adversaire, car il mesure 3m90 et pèse 6.5 tonnes. Heureusement pour lui, il ne s’agit pas d’un combat de Sumo.

