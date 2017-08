Photo : tous nos conseils pour acheter l'appareil idéal

Pendant l'été et avec l'approche de la rentrée, la tentation peut être grande d’acheter un nouvel appareil photo pour des souvenirs de famille, des anniversaires ou simplement se faire plaisir. Depuis quelques années, les appareils font de plus en plus d’effort pour lutter contre la concurrence des smartphones. Dotés de capteurs de plus en plus grands, avec connexion Wi-Fi ou zoom optique, ils peuvent être la garantie de rapporter de jolis clichés. Attention toutefois, tous les appareils ne se valent pas, loin de là. Pour vous aider à choisir le meilleur compact, bridge, hybride ou reflex, la rédaction de Tom’s Guide vous donne les bons conseils pour ne pas vous tromper.

>>> Comment choisir son appareil photo (compact, reflex, hybride) ?