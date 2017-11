[Comparatif] RAM DDR4 : quelle est la plus rapide ?

Les spécifications de la mémoire DDR4, utilisée par toutes les plateformes Intel et AMD récentes, ont été finalisées dès 2012. Ainsi, le standard spécifie plusieurs débits, de la DDR4-1600 (PC4-12800) à la DDR4-3200 (PC4-25600), avec des timings différents selon les fréquences. Rien n'interdit toutefois les constructeurs de proposer des kits plus rapides. Afin de savoir quels sont les meilleurs kits de RAM et les plus rapides, nos collègues de Tom’s Hardware ont comparé sept ensembles DDR4 sur la plateforme Ryzen d’AMD.

>>> Comparatif : kits de RAM DDR4 sur Ryzen, impact sur les performances