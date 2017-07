Sécurité : comment bien choisir son alarme connectée ?

L’heure des alarmes reliées uniquement à des centres de télésurveillance est terminé. Ou du moins, les alarmes sont aujourd’hui de plus en plus complètes, proposant de nombreuses fonctionnalités. Il peut aussi bien s’agir d’une alerte directement sur votre smartphone en cas d’intrusion, que de systèmes connectés au réseau mobile avec une batterie, ou de d’alarmes très simples d’utilisation, permettant de se passer de l’installation par un professionnel. Pour savoir quel système d’alarme est le plus adapté à vos besoins ou à votre logement, la rédaction de Tom’s Guide vous dit tout sur les critères à prendre en compte.

>>> Quelle est la meilleure alarme connectée ?