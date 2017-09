Quelle est la meilleure carte graphique pour miner de l'Ethereum ?

Les cryptomonnaies ne cessent de faire de parler d'elles, notamment parce qu'elles peuvent rapporter très gros à celles et ceux qui ont le courage et la machine pour produire. Nos collègues et voisins de Tom's Hardware se sont intéressés à la configuration graphique nécessaire pour miner de l'Ethereum, une monnaie très en vogue en ce moment. Ils ont analysé les performances de 8 cartes graphiques et vous livrent leurs conclusions dans leur grand dossier du jour.

