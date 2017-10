Quelle carte graphique choisir pour jouer sans se ruiner ?

Nos collègues et voisins du site Tom's Hardware ont testé 6 modèles de cartes graphiques. Leur objectif ? Dénicher la perle rare, la carte graphique qui permet de jouer dans de bonnes conditions et si possible à moindre coût. Leur sélection part donc d'une nvidia GeForce GT 1030 (à seulement 70 euros), pour aboutir à une GTX 1050 (à 167 euros), en passant bien évidemment du côté de la concurrence AMD et de ses différents modèles Radeon RX. Alors, quelle est la carte qui offre le meilleur rapport qualité/prix, et quelles prouesses techniques peut-on en attendre dans les jeux ? La réponse se trouve dans le grand comparatif de Tom's Hardware.

