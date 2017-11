Android : on a comparé les surcouches de 8 constructeurs

Rien ne ressemble davantage à un smartphone Android qu’un autre smartphone Android. D’un point de vue extérieur, les constructeurs ont de plus en plus de mal à distinguer leurs différents modèles. Heureusement, une fois l’appareil allumé, quasiment tous proposent aujourd’hui des interfaces différentes, que l’on appelle parfois surcouches. Certaines se veulent particulièrement fluides et simples d’utilisation, d’autres beaucoup plus complètes avec beaucoup de personnalisation proposée. Pour vous aider à savoir quelle surcouche vous correspond le mieux, la rédaction de Tom’s Guide a comparé huit d’entre elles, de la version de base d’Android à EMUI de Huawei en passant par ZenUI d’Asus ou Experience de Samsung.

>>> Samsung, Sony, Huawei, LG... qui a la meilleure surcouche Android ?