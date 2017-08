Lansweeper, GPU Caps Viewer, Malware Fighter : les logiciels de la semaine

SMPlayer 17.8.0

SMPlayer, édité par RVM, est un lecteur vidéo simple qui a l’avantage de ne pas avoir besoin de codecs externes pour jouer des vidéos de formats différents. SMPlayer a la possibilité de lire les formats vidéo avi, mpg, mkv, wmv, ogm, vob, flv, mov, ts, mais aussi des fichiers musicaux aux formats audio mp3, wma, ogg et wav.



Télécharger SMPlayer 17.8.0





Lansweeper 6.0.100.21

Lansweeper est un utilitaire à la fois réseau et matériel qui se définit comme étant un logiciel de détection automatique réseau et de gestion de parc informatique ayant la capacité de scanner tous vos équipements informatiques et de les afficher dans une interface web unique. Le logiciel vous donnera ainsi des informations sur vos logiciels, vos licences ou vos matériels, et vous fournira des rapports.



Télécharger Lansweeper 6.0.100.21





GPU Caps Viewer 1.36.1.0

GPUCapsViewer est un utilitaire pour les cartes graphiques. Il se propose de déterminer rapidement votre configuration graphique (type de carte graphique / GPU, quantité de mémoire vidéo, version des pilotes), d'afficher les principales capacités OpenGL et ses extensions (version d'OpenGL, taille des textures, nombre d'unités de textures), etc.



Télécharger GPU Caps Viewer 1.36.1.0





IObit Malware Fighter 5.2.0

IObit Malware FighterIObit Malware Fighter est un logiciel destiné à protéger votre ordinateur des malwares et des spywares. IObit Malware Fighter inclut pour cela un moteur unique "Dual-Core" qui va détecter les malwares et spywares présents sur votre PC. Il va aussi éliminer les infections les plus fortes et protéger votre ordinateur contre les autres risques potentiels tels que les adwares, trojans, keyloggers, vers, etc.

Télécharger IObit Malware Fighter 5.2.0





Wise Registry Cleaner Free 9.46

Wise Registry Cleaner est un logiciel performant qui vous permet de nettoyer votre base de registre. Il supprime les entrées erronées ou obsolètes et permet ainsi d’accélérer le fonctionnement de votre machine. Côté pratique, vous avez la possibilité soit de traiter chaque problème de façon individuelle, soit d’effectuer une correction automatique de l’ensemble des problèmes.

Télécharger Wise Registry Cleaner Free 9.46