Shallot, Sweet Home 3D, Giada : les logiciels de la semaine

Windows 10 Manager 2.1.5

Ce logiciel gratuit a pour objectif d'optimiser et de sécuriser votre PC en toute simplicité. Il s'agit d'un utilitaire qui vous permet de nettoyer, de réparer et de doper le système de votre ordinateur. Son interface très claire fait une valeur sûre quand on débute avec Windows.

Télécharger Windows 10 Manager 2.1.5





Sweet Home 3D 5.5.2

Sweet Home 3D est un logiciel qui permet de dessiner le plan d’un logement en 2D, puis d’y disposer des meubles. Le résultat peut ensuite être visualisé en 3D. Si vous souhaitez faire des aménagements sans déplacer vos meubles inutilement, Sweet Home 3D et ses nombreux guides visuels faciliteront le dessin de votre logement.

Télécharger Sweet Home 3D 5.5.2





Malwarebytes Anti-Ransomware 0.9.18.807 Beta 9

Les Ransomware sont de plus en plus répandus sur Internet et c'est justement contre ces logiciels malveillants qu'il faut désormais se protéger. Vos données les plus sensibles comme les plus insignifiantes seront alors hors d'atteinte par ces programmes dangereux grâce à l'efficacité de Malwarebytes Anti-Ransomware.

Télécharger Malwarebytes Anti-Ransomware 0.9.18.807 Beta 9





Giada 0.14.3

Giada est un logiciel gratuit pour Windows et Mac qui va vous permettre d'être plus productif et donc plus rapide et efficace dans vos différents travaux d'édition audio au quotidien. C'est un échantillonneur ou un séquenceur par étapes qui vous assiste dans la composition de votre musique.

Télécharger Giada 0.14.3





Shallot 1.0.2740

Voici un utilitaire qui vous permet de gérer toutes les données stockées sur votre PC en toute simplicité. L'organisation et l'accès aux fichiers se font simplement. Vous pourrez voir toutes les infos techniques concernant ces fichiers comme le nom, la taille, le type de fichiers, etc.

Télécharger Shallot 1.0.2740