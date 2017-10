ImBatch, RPCS3, Crystal Security, Free Studio : les logiciels de la semaine

ImBatch 5.7.0

Cet outil performant met à votre disposition tous les outils nécessaires pour modifier vos photos et obtenir le résultat espéré. Ainsi, avec ImBatch, vous allez pouvoir découper, redimensionner, faire tourner vos images, leur ajouter des tags et les convertir pour les enregistrer dans le format de votre choix.

Télécharger ImBatch 5.7.0





Restore Point Creator 6.5 Build 13

Restore Point Creator est un logiciel gratuit pour Windows qui permet en quelques clics de configurer un point de restauration système. Au lieu de passer par plusieurs menus et fenêtres du panneau de configuration de Windows, il vous suffit de suivre les quelques étapes et informations que ce logiciel vous demande... Et le point de restauration est créé.

Télécharger Restore Point Creator 6.5 Build 13





RPCS3 0.0.3-6344

RPCS3 est un super émulateur pour PC qui vous propose de jouer à vos jeux PlayStation 3. C'est un logiciel gratuit et surtout très pratique pour celles et ceux qui ont rangé leur console et qui souhaitent, malgré tout, retrouver leurs jeux. Vous pourrez donc grâce à RPCS3 pouvoir rejouer à tous les hits de la PS3.

Télécharger RPCS3 0.0.3-6344





Crystal Security 3.7.0.17

Cet antivirus gratuit va détecter et supprimer les malwares qui se trouvent dans le système. Le logiciel vous alertera immédiatement lorsqu'un malware sera détecté. Crystal Security synchronise en ligne les informations de sécurité de tous ses utilisateurs, afin de vous protéger à chaque instant contre les malwares les plus récents.

Télécharger Crystal Security 3.7.0.17





Free Studio 6.6.39.707

DVDVideoSoft Free Studio est un logiciel gratuit qui va vous permettre de faire de la conversion audio et vidéo pour Windows. Il regroupe pour cela plus de 20 fonctionnalités différentes qui pourront vous servir au quotidien. Avec DVDVideoSoft Free Studio, vous avez la possibilité de convertir tous les formats vidéo et audio en toute simplicité.

Télécharger Free Studio 6.6.39.707