ClipAngel, USB File Resc, TaskLayout : les logiciels de la semaine

USB File Resc 16.2.0.11

USB File Resc est un logiciel gratuit pour Windows qui vous propose de récupérer et de sécuriser vos clés USB. Il vous permet de nettoyer et de désinfecter une clé USB si un ou plusieurs virus s'y trouvent. Tous les virus seront alors identifiés et supprimés.

Télécharger USB File Resc 16.2.0.11





Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17

Cet utilitaire gratuit de nettoyage et de désinfection d'urgence fonctionne à partir d'un CD bootable. Il peut arriver que votre PC soit sévèrement touché par un malware et que même une suite de sécurité ne puisse plus faire grand-chose. C'est là qu'intervient l'application, qui est capable de scanner et de désinfecter tout type d'ordinateur sans passer par Windows.

Télécharger Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17





ClipAngel 1.38

ClipAngel est un logiciel gratuit pour Windows qui va vous faire gagner du temps en gérant mieux les contenus qui vous intéressent. Grâce à lui, tous les contenus que vous aurez copiés dans le presse-papier seront automatiquement dupliqués dans son interface. Vous pourrez dès lors les retrouver ultérieurement et les utiliser plus rapidement que d'habitude.

Télécharger ClipAngel 1.38





TaskLayout 0.6.0.2

TaskLayout est un logiciel gratuit qui va vous permettre d'être plus productif au quotidien avec la manipulation de vos multiples applications et programmes. C'est un utilitaire efficace qui vous permet de créer des sortes de copies de l'activité de votre écran à un instant T pour relancer cette activité ultérieurement.

Télécharger TaskLayout 0.6.0.2





Wpanorama 11.0.1

Wpanorama est un utilitaire qui vous permettra de visualiser des images panoramiques en les faisant défiler horizontalement ou verticalement sur votre écran. Parmi ses fonctionnalités, Wpanorama vous donne ainsi la possibilité d'effectuer un défilement continu sur 360°, aller-retour pour les images non 360° ou horizontal et vertical.

Télécharger WinToHDD 2.7