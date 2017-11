WinDataReflector, Speedy Painter, HandBrake : les logiciels de la semaine

WinDataReflector Free 1.8.1

Ce petit utilitaire efficace vous permet de synchroniser et d'effectuer des sauvegardes de fichiers et données de façon simple et rapide. WinDataReflector Free va effectuer les comparaisons nécessaires entre les fichiers et vous affichera tous les résultats dans une interface simplifiée.

Télécharger WinDataReflector Free 1.8.1





Quick Access Popup 8.6.2

Quick Access Popup est un logiciel gratuit super pratique qui va vous faire gagner beaucoup de temps au quotidien dans vos multiples tâches sur votre PC. C'est un launcher ou programme qui vous permet de lancer une pop up vous permettant de lancer immédiatement des applications, dossiers, fichiers ou sites web.

Télécharger Quick Access Popup 8.6.2





HandBrake 1.0.7

HandBrake est un logiciel permettant de convertir facilement ses DVD en d’autres formats. Le programme est compatible sous Windows, Mac OS X et Linux. Il permet donc à ses utilisateurs de convertir un DVD aux formats courants : Avi, MKV, OGM ou Mp4. Pour l’audio, il gère l’AAC, MP3 et Ogg Vorbis.

Télécharger HandBrake 1.0.7





Speedy Painter 3.5.2

Speedy Painter est un logiciel libre de peinture pour Windows. Il vous propose ainsi de travailler sur une image déjà existante ou de commencer une peinture, puis de varier l'opacité des coups de pinceau, d'ajouter plusieurs couches, puis de visionner un replay de votre dessin ou d'exporter votre peinture sur vidéo.

Télécharger Speedy Painter 3.5.2





Advanced SystemCare Free 11.0.3

Advanced SystemCare est un utilitaire qui va vous permettre de prendre soin de votre PC, mais également vous aider à doper ses performances quand vous jouez. Ce logiciel vous aidera à réparer, protéger et optimiser votre ordinateur. Il apporte une solution complète pour l’entretien et la protection de celui-ci à l’aide d’outils très sophistiqués.

Advanced SystemCare Free 11.0.3