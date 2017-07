Meizu annonce le Pro 7, son smartphone avec deux écrans AMOLED

Le constructeur chinois Meizu vient d’annoncer sa nouvelle gamme de smartphones, les Pro 7 et Pro 7 Plus. Il s’agira de deux modèles de taille différente, respectivement 5,2 et 5,7 pouces, et qui auront la particularité originale de proposer tous les deux un deuxième écran AMOLED sur le dos du téléphone.

C’est très certainement la principale nouveauté des Meizu Pro 7 et Pro 7 Plus : la présence d’un écran AMOLED situé sur le dos de l’appareil, juste sous le capteur photo. Cet écran supplémentaire sera capable d’afficher des informations basiques comme des notifications, la météo ou simplement une animation lorsqu’il n’est pas utilisé.

Côté spécifications techniques, on retrouve un écran AMOLED 1080p de 5,2 pouces pour le Pro 7, qui renferme 4 Go de mémoire vive, 64 Go de mémoire de stockage ainsi qu’un processeur Helio P25, le tout alimenté par une batterie de 3000 mAh. Le Pro 7 Plus, quant à lui, passe sur un écran AMOLED de 5,7 pouces pour une résolution QHD, 6 Go de mémoire vive et le choix entre 64 et 128 Go de stockage autour d’un processeur Helio P30 et une batterie de 3500 mAh. Les deux modèles embarqueront les mêmes capteurs photo : deux capteurs de 12 mégapixels au dos, et un de 16 mégapixels en façade. Le Pro 7 tournera sous Android, et utilisera l'interface maison Flyme 6. Le Meizu Pro 7 est attendu pour le 5 août en Chine, où il sera disponible pour environ 365 euros, tandis que le Meizu Pro 7 Plus sortira à la même date pour environ 454 euros. Meizu n’a pas encore communiqué d’information concernant d’autres pays.



