Meizu Pro 7 (Plus) : le haut de gamme chinois arrive en France

Meizu Pro 7

Après un lancement fin juillet en Chine, Meizu se décide à lancer ses Pro 7 et Pro 7 Plus en France. Disponibles dès aujourd’hui en précommande, ils seront en boutique le 20 septembre.

Ces nouveaux smartphones hauts de gamme se distinguent par un petit écran dorsal de 1,9 pouce. Cet écran secondaire multifonction peut aussi bien afficher des notifications, l’heure, les SMS reçus ou encore servir de viseur pour réaliser des selfies avec le double capteur arrière des Pro 7. Les plus beaux selfies du marché, avance Meizu, qui profitent de deux capteurs Sony IMX386 de 12 mégapixels, et donc de l’effet Bokeh.

Meizu Pro 7 Meizu Pro 7

L’autre spécificité des Pro 7 a trait à l’expertise musicale de Meizu. L’utilisateur a la possibilité de transformer son smartphone en simple baladeur MP3 en le basculant en mode Music Only. Il n’a alors accès qu’aux fonctions musicales de son mobile, mais gagne très largement en autonomie. Dans ce mode, l’écran arrière est utilisé comme contrôleur.



Visuellement, les Pro 7 et Pro 7 Plus se différencient par leur taille : 5,2” (Full HD) pour le premier et 5,7” (QuadHD) pour le second. À l’intérieur aussi des changements s’opèrent. Le Pro 7 est équipé d’une puce Helio P25, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Sa version Plus bénéficie d’une configuration plus évoluée avec un Kelio X30, 6 Go de RAM et 128 Go de surface de stockage. Les deux smartphones ne partagent pas non plus la même batterie : 3000 mAh pour le Pro 7 et 3500 mAh pour le Pro 7 Plus, ce dernier bénéficiant de la technologie mCharge 4.0, une charge rapide permettant de passer de 0 à 67 % en seulement 30 minutes. Il faudra encore attendre pour bénéficier du Super mCharge présenté en février lors du MWC.



Disponibles fin septembre, les Pro 7 et Pro 7 Plus seront déclinés en trois coloris : gold, noir et rouge. Ils sont respectivement affichés à 449,90 € et 549,90 €.

Meizu Pro 7